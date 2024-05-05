Ольховский: Рублёв — фаворит финала с Оже-Альяссимом на турнире в Мадриде
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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский объяснил, почему считает восьмую ракетку мира Андрея Рублёва фаворитом в предстоящем мачте финала в Мадриде (Испания) с канадцем Фелиском Оже-Альяссимом.
«Рублёв — фаворит. Оже-Альяссим тоже неплохо играет, но три матча на отказах — это многовато для одного турнира. Если Андрей будет уверенно играть, будет более стабилен, то он более готов к победе, чем Оже-Альяссим. Но нельзя забывать, что это финал и всё может случиться. При этом Андрей всё равно фаворит», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сегодня, 5 мая, состоится матч финала грунтового турнира «Мастерс» в Мадриде. Он начнётся в 19:30 мск.
Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
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