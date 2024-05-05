«Соболенко было очень сложно». Вихлянцева — о победе Свёнтек в Мадриде

Российская теннисистка Наталья Вихляцева заявила, что Свёнтек шла к финалу более уверенно, но по итогу обе теннисистки показали хороший теннис.

«Исходя из текущей формы девушек, мне казалось, что именно Ига возьмет титул в Мадриде. Полька очень уверенно шла к финальному матчу. В поединке против Свёнтек Соболенко было очень сложно. У меня складывалось такое ощущение, что если Ига все же сможет отыграть несколько матчболов на своей подаче при счете 6:5 в пользу Арины, то титул выиграет именно первая ракетка мира, даже если на тай-брейке потенциальные матчболы снова будут у белоруски. Почему Арина не смогла закрыть встречу? Да, психология сыграла свою роль. Было видно, как на матчболах Соболенко думала: «Все, противостояние закончилось». Но против Свёнтек так не работает. Женский финал был крутым по накалу страстей. Он продолжался 3 часа 11 минут. Было интересно смотреть за ним. Полька и белоруска показали хороший качественный теннис», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Напомним, вчера, 4 мая, завершился финальный матч «тысячника» в Мадриде по итогу которого трофей забрала первая ракетка мира Ига Свёнтек. Белорусской теннисистке Соболенко не удалось подтвердить свой титул в этом турнире.