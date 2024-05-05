Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Евгений Кафельников высказался о выходе Андрея Рублёва в финал Мадрида

Евгений Кафельников высказался о выходе Андрея Рублёва в финал Мадрида
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высоко оценил выступление восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Напомним, сегодня, 5 мая, Рублёв (7) сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в финале данных соревнований. Титульный матч начнётся не ранее 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

«Выступление Рублёва в Мадриде стало удивительным и для меня, и для всех, учитывая, что к турниру он подошёл с серией из четырёх поражений. Он молодец и выжимает по ходу турнира максимум возможного», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Материалы по теме
Вдохновился улыбками моделей. Россиянин феерически выиграл «Мастерс» в Мадриде в 2004-м
Вдохновился улыбками моделей. Россиянин феерически выиграл «Мастерс» в Мадриде в 2004-м

Видео: Какой российский теннисист зарабатывает больше всех

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android