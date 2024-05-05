Евгений Кафельников высказался о выходе Андрея Рублёва в финал Мадрида

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высоко оценил выступление восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Напомним, сегодня, 5 мая, Рублёв (7) сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в финале данных соревнований. Титульный матч начнётся не ранее 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

«Выступление Рублёва в Мадриде стало удивительным и для меня, и для всех, учитывая, что к турниру он подошёл с серией из четырёх поражений. Он молодец и выжимает по ходу турнира максимум возможного», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

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