ФТР назвала финальный матч Свёнтек и Соболенко достойным и захватывающим

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко назвал матч Иги Свёнтек и Арины Соболенко захватывающим.

«Захватывающий матч, достойный финала. И Арина, и Ига в концовке поединка были по несколько раз в одном мяче от победы, но в итоге Ига оказалась удачливее», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, финальный матч в рамках грунтового «тысячника» в Мадриде (Испания) между белорусской теннисисткой Соболенко и первой ракеткой мира Свёнтек. Матч длился целых 3 часа и 12 минут. Последний сет в упорной борьбе удалось довести до тай-брейка. Для Свёнтек это оказался первый титул в Мадриде.

Сегодня, 5 мая, состоится финальный матч мужского «Мастерса» в Мадриде, где сыграет российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Феликс Оже-Альяссим, который несколько раз за турнир проходил дальше благодаря тому, что соперники снимались с соревнований.