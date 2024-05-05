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ФТР назвала финальный матч Свёнтек и Соболенко достойным и захватывающим

ФТР назвала финальный матч Свёнтек и Соболенко достойным и захватывающим
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко назвал матч Иги Свёнтек и Арины Соболенко захватывающим.

«Захватывающий матч, достойный финала. И Арина, и Ига в концовке поединка были по несколько раз в одном мяче от победы, но в итоге Ига оказалась удачливее», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

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Лишь две теннисистки бились в статусе лидеров рейтинга чаще, чем Свёнтек и Соболенко

Напомним, финальный матч в рамках грунтового «тысячника» в Мадриде (Испания) между белорусской теннисисткой Соболенко и первой ракеткой мира Свёнтек. Матч длился целых 3 часа и 12 минут. Последний сет в упорной борьбе удалось довести до тай-брейка. Для Свёнтек это оказался первый титул в Мадриде.

Мадрид (ж). Финал
04 мая 2024, суббота. 19:40 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 7 9
5 		6 6 7
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Сегодня, 5 мая, состоится финальный матч мужского «Мастерса» в Мадриде, где сыграет российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Феликс Оже-Альяссим, который несколько раз за турнир проходил дальше благодаря тому, что соперники снимались с соревнований.

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