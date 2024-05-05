ФТР назвала финальный матч Свёнтек и Соболенко достойным и захватывающим

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко назвал матч Иги Свёнтек и Арины Соболенко захватывающим.
«Захватывающий матч, достойный финала. И Арина, и Ига в концовке поединка были по несколько раз в одном мяче от победы, но в итоге Ига оказалась удачливее», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.
Напомним, финальный матч в рамках грунтового «тысячника» в Мадриде (Испания) между белорусской теннисисткой Соболенко и первой ракеткой мира Свёнтек. Матч длился целых 3 часа и 12 минут. Последний сет в упорной борьбе удалось довести до тай-брейка. Для Свёнтек это оказался первый титул в Мадриде.
|1
|2
|3
|
|4
|7 9
|
|6
|6 7
Сегодня, 5 мая, состоится финальный матч мужского «Мастерса» в Мадриде, где сыграет российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Феликс Оже-Альяссим, который несколько раз за турнир проходил дальше благодаря тому, что соперники снимались с соревнований.
- 5 мая 2024
-
13:48
-
13:24
-
13:21
-
13:18
-
13:11
-
12:55
-
12:34
-
12:30
-
11:25
-
11:20
-
11:17
-
04:18
-
01:42
-
01:20
-
00:58
-
00:46
-
00:35
-
00:22
-
00:11
- 4 мая 2024
-
23:45
-
23:18
-
22:53
-
20:50
-
20:20
-
19:26
-
18:20
-
17:26
-
16:43
-
16:08
-
16:00
-
15:41
-
15:27
-
14:33
-
14:30
-
14:12