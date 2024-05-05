«Я давно не видела такого уровня в женском туре». Лапко — о финале «тысячника» в Мадриде

Бывшая 60-я ракетка мира Вера Лапко заявила, что матч Свёнтек и Соболенко сравним с уровнем Азаренко и Уильямс.

«Во-первых, нужно отметить, что уровень тенниса, который показали Арина и Ига в финале Мадрида, зашкаливал. Я давно не видела такого уровня в женском туре. Вчерашний поединок был примерного того калибра, когда в свои годы лучшую игру показывали Виктория Азаренко и Серена Уильямс.

Почему Соболенко не смогла закрыть матч в свою пользу? Невозможно точно ответить на этот вопрос. Девушки играли близко по счету, особенно в третьей партии. В этом противостоянии было минимальное количество невынужденных ошибок. Белоруска и полька играли классно, очень старались. Они обе были рядом. Конечно, многое решила психология. Хочу сказать, что в целом теннис – это психология. Видно было, что спортсменки нервничали в конце встречи, но лучше с нервами в тот момент справилась именно Швентек», — заявила Лапко Metaratings.by.

Напомним, упорный матч финала грунтового «тысячника» в Мадриде прошёл между Ариной Соболенко и Игой Свёнтек. Матч продолжался 3 часа 12 минут. О том, что поединок был захватывающим и интересным уже успели высказаться другие спортсмены.