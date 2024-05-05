Фото: Рафаэль Надаль провёл первую тренировку на «Мастерсе» в Риме

Легендарный испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Рафаэль Надаль провёл свою первую тренировку перед началом турнира «Мастерс» в Риме (Италия).

Фото: официальный сайт турнира в Риме

Фото: официальный сайт турнира в Риме

Фото: официальный сайт турнира в Риме

Фото: официальный сайт турнира в Риме

Известно, что теннисист сыграет на турнире по защищённому рейтингу. Ранее в нынешнем грунтовом сезоне он уже поучаствовал на турнирах в Барселоне и в Мадриде. На «Мастерсе» в Мадриде ему удалось дойти до четвертьфинала, где он уступил чеху Иржи Легечке.

Всего за свою карьеру Надаль восемь раз завоёвывал чемпионство в Риме, последний раз это было в 2021 году. В прошлом году обладателем трофея стал российский теннисист Даниил Медведев.

Турнир в итальянском Риме пройдёт с 8 мая по 19 мая. Всего на соревнование заявлено 96 участников