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Паула Бадоса сообщила о расставании со Стефаносом Циципасом

Паула Бадоса сообщила о расставании со Стефаносом Циципасом
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Испанская теннисистка, экс вторая ракетка мира Паула Бадоса и 12-я ракетка мира Стефанос Циципас, выступающий за Грецию, разорвали отношения. Об этом Бадоса сообщила своих социальных сетях

«Как друзья с огромным взаимным уважением мы решили двигаться вперёд каждый по собственному пути… По мере того как мы переходим в новую главу нашей жизни, мы продолжаем желать друг другу только самого лучшего во всех наших начинаниях», – написала испанка под своим постом.

Напомним, пара объявила о своих отношениях в июне 2023 года. Сама Бадоса признавалась, что начало их отношений выпало на тяжёлый период из-за её обострившейся травмы. В отношениях между теннисистами была гармония, поддержка и сопереживание.

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