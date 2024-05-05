Паула Бадоса сообщила о расставании со Стефаносом Циципасом

Испанская теннисистка, экс вторая ракетка мира Паула Бадоса и 12-я ракетка мира Стефанос Циципас, выступающий за Грецию, разорвали отношения. Об этом Бадоса сообщила своих социальных сетях

«Как друзья с огромным взаимным уважением мы решили двигаться вперёд каждый по собственному пути… По мере того как мы переходим в новую главу нашей жизни, мы продолжаем желать друг другу только самого лучшего во всех наших начинаниях», – написала испанка под своим постом.

Напомним, пара объявила о своих отношениях в июне 2023 года. Сама Бадоса признавалась, что начало их отношений выпало на тяжёлый период из-за её обострившейся травмы. В отношениях между теннисистами была гармония, поддержка и сопереживание.