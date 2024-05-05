Чесноков поделился ожиданиями от матча Рублёва с Оже-Альяссимом в финале Мадрида

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (7) сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Титульный матч начнётся не ранее 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

«То, как канадец попал в финал, — это просто фантастика. Последние два матча он выиграл на отказе соперника, практически не потратил сил, хотя в предыдущих встречах играл хорошо. Но Андрей все матчи на турнире провёл потрясающе. Он набрал хорошую форму, великолепно двигается, разводит мячи по углам так быстро, что соперники не успевают за ним, поэтому для меня он фаворит», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, Оже-Альяссим в четвертьфинале Мадрида должен был сразиться с итальянцем Янником Синнером (1), однако последний снялся с поединка ещё до его начала. В полуфинале же Феликс встречался с чехом Иржи Легечкой, однако тот отказался от матча при счёте 3:3 в первом сете.