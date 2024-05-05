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Андрей Рублёв — Феликс Оже-Альяссим: история личных встреч перед финалом в Мадриде

Андрей Рублёв — Феликс Оже-Альяссим: история личных встреч перед финалом в Мадриде
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Сегодня, 5 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) состоится финальный матч, в котором за победу будут бороться восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 35-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим. Встреча спортсменов начнётся не ранее 19:30 мск.

Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
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Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч теннисистов перед финалом в Мадриде.

Россиянин Андрей Рублёв ведёт по личным встречам со счётом 4:1. Он одерживал победу в следующих матчах:

  • 2024 год — второй круг ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) -  3:6, 7:6 (8:6), 7:5;
  • 2022 год — финал ATP-250 в Марселе (Франция) — 7:5, 7:6 (7:4);
  • 2020 год — полуфинал ATP-250 в Аделаиде (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4;
  • 2018 год — второй круг ATP-250 в Умаге (Хорватия) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Канадец Оже-Альяссим одержал единственную победу в 2022 году в полуфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.

Отметим, что все матчи между Рублёвым и Оже-Альяссимом были затяжными. Четыре из пяти встреч проходили в три сета.

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