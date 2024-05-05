Букша и Соррибес-Тормо выиграли парный разряд турнира WTA-1000 в Мадриде

Испанские теннисистки Кристина Букша (75-я в рейтинге WTA) и 55-я ракетка мира Сара Соррибес-Тормо выиграли парный разряд грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 5 мая, в финале турнира они в двух сетах победили обладательницу карьерного «Большого шлема» в женском парном разряде Барбору Крейчикову из Чехии и 83-ю в рейтинге WTA немку Лауру Зигемунд — 6:3, 7:6 (9:7).

Отметим, что матч длился 1 час 24 минуты. Испанский дуэт не подал эйсов, но допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов из 11 (45%). Крейчикова и Зигемунд на двоих допустили одну двойную ошибку, подали один эйс и смогли реализовать один брейк-поинт из трёх заработанных (33%).

Напомним, Букша взяла третий трофей в парной карьере (первый на «тысячниках»), Соррибес-Тормо — пятый (второй в категории WTA-1000).