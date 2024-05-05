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Букша и Соррибес-Тормо выиграли парный разряд турнира WTA-1000 в Мадриде

Букша и Соррибес-Тормо выиграли парный разряд турнира WTA-1000 в Мадриде
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Испанские теннисистки Кристина Букша (75-я в рейтинге WTA) и 55-я ракетка мира Сара Соррибес-Тормо выиграли парный разряд грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 5 мая, в финале турнира они в двух сетах победили обладательницу карьерного «Большого шлема» в женском парном разряде Барбору Крейчикову из Чехии и 83-ю в рейтинге WTA немку Лауру Зигемунд — 6:3, 7:6 (9:7).

Мадрид — парный разряд (ж). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 16:40 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Б. Крейчикова Л. Зигемунд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо

Отметим, что матч длился 1 час 24 минуты. Испанский дуэт не подал эйсов, но допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов из 11 (45%). Крейчикова и Зигемунд на двоих допустили одну двойную ошибку, подали один эйс и смогли реализовать один брейк-поинт из трёх заработанных (33%).

Напомним, Букша взяла третий трофей в парной карьере (первый на «тысячниках»), Соррибес-Тормо — пятый (второй в категории WTA-1000).

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