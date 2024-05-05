Иржи Легечка снялся с «Мастерса» в Риме

31-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка не выступит на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Риме (Италия).

Ранее на турнире аналогичной категории в Мадриде он впервые дошёл до стадии полуфинала, где в матче против 35-й ракетки мира Феликса Оже-Альяссима из Канады получил травму спины. Чешский теннисист снялся с матча в первом сете при счёте 3:3. Таким образом, канадец автоматически прошёл в первый для себя финал турнира серии «Мастерс».

В основную сетку турнира в Риме вместо Легечки попадает финалист турнира «Большого шлема», бывшая шестая ракетка мира Маттео Берреттини.

Напомним, «тысячник» в Риме пройдёт с 8 по 19 мая. Действующим победителем соревнований является россиянин Даниил Медведев, который в финале прошлого года переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).