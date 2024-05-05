Стала известна сетка квалификации на турнир в Риме, где сыграют Грачёва и Э. Андреева

Стала известна сетка квалификации на турнир категории WTA-1000 в Риме (Италия), который пройдёт с 8 по 19 мая. Соответствующая информация появилась на странице журналистки Мелани Лаутруп в социальных сетях.
Фото: Melanie Lautrup
В квалификации примут участие три россиянки — Камилла Рахимова (17), Мария Тимофеева (18), Эрика Андреева (19) — и Варвара Грачёва (13), в 2023 году сменившая российское гражданство на французское.
В первом раунде квалификации Рахимова сыграет с сербской теннисисткой Ольгой Данилович, Тимофеева — с 18-летней австралийской теннисисткой Тайлой Престон, а Эрика Андреева сразится с бразильской спортсменкой Лаурой Пигосси. Варвара Грачёва встретится с итальянкой Элеонорой Алвиси.
Отметим, что действующей победительницей соревнований в Риме является чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.