Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стала известна сетка квалификации на турнир в Риме, где сыграют Грачёва и Э. Андреева

Стала известна сетка квалификации на турнир категории WTA-1000 в Риме (Италия), который пройдёт с 8 по 19 мая. Соответствующая информация появилась на странице журналистки Мелани Лаутруп в социальных сетях.

Фото: Melanie Lautrup

В квалификации примут участие три россиянки — Камилла Рахимова (17), Мария Тимофеева (18), Эрика Андреева (19) — и Варвара Грачёва (13), в 2023 году сменившая российское гражданство на французское.

В первом раунде квалификации Рахимова сыграет с сербской теннисисткой Ольгой Данилович, Тимофеева — с 18-летней австралийской теннисисткой Тайлой Престон, а Эрика Андреева сразится с бразильской спортсменкой Лаурой Пигосси. Варвара Грачёва встретится с итальянкой Элеонорой Алвиси.

Отметим, что действующей победительницей соревнований в Риме является чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.