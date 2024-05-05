Рублёв — Оже-Альяссим: россиянин уступил в первом сете, начав игру с проигранной подачи

В эти минуты проходит финальный матч грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором встречаются восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Феликс Оже-Альяссим (35-й в рейтинге ATP). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом сете Рублёв уступил Оже-Альяссиму со счётом 4:6. Матч начался с подачи Андрея, на которой он не смог взять ни одного очка.

Игроки провели между собой пять встреч, четыре из которых закончились победой россиянина, а одна игра осталась за канадским теннисистом. Это произошло на хардовом покрытии в Роттердаме.

Отметим, что в прошлом году победителем турнира стал испанский теннисист Карлос Алькарас. В этом году он выбыл из борьбы за мадридский трофей по итогам четвертьфинального поединка с Андреем Рублёвым.