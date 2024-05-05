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«Самадхи, теперь я свободен». Рублёв — после победы в Мадриде

«Самадхи, теперь я свободен». Рублёв — после победы в Мадриде
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Dосьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в финальном матче грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (35-й в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 7:5, 7:5 и стал победителем соревнований.

Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
4 		7 7
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

После матча Рублёв сделал надпись на видеокамере: «Самадхи, теперь я свободен».

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Самадхи — это состояние, достигаемое медитацией, которое выражается в спокойствии сознания, снятии противоречий между внутренним и внешним мирами (субъектом и объектом). В буддизме самадхи — последняя ступень восьмеричного пути (благородный восьмеричный путь), подводящая человека вплотную к нирване.

Отметим, что Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году он также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло).

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