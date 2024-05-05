«Самадхи, теперь я свободен». Рублёв — после победы в Мадриде

Dосьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в финальном матче грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (35-й в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 7:5, 7:5 и стал победителем соревнований.

После матча Рублёв сделал надпись на видеокамере: «Самадхи, теперь я свободен».

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Самадхи — это состояние, достигаемое медитацией, которое выражается в спокойствии сознания, снятии противоречий между внутренним и внешним мирами (субъектом и объектом). В буддизме самадхи — последняя ступень восьмеричного пути (благородный восьмеричный путь), подводящая человека вплотную к нирване.

Отметим, что Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году он также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло).