«Самадхи, теперь я свободен». Рублёв — после победы в Мадриде

Dосьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в финальном матче грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (35-й в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 7:5, 7:5 и стал победителем соревнований.
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После матча Рублёв сделал надпись на видеокамере: «Самадхи, теперь я свободен».
Фото: Скриншот
Фото: Скриншот
Самадхи — это состояние, достигаемое медитацией, которое выражается в спокойствии сознания, снятии противоречий между внутренним и внешним мирами (субъектом и объектом). В буддизме самадхи — последняя ступень восьмеричного пути (благородный восьмеричный путь), подводящая человека вплотную к нирване.
Отметим, что Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году он также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло).
- 5 мая 2024
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