Андрей Рублёв назвал титул «Мастерса» в Мадриде главным в своей карьере

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) назвал этот титул главным в своей карьере. Напомним, в финальном матче россиянин в трёх сетах одолел канадца Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 7:5, 7:5.
«Какими словами я могу описать победу на втором «тысячнике» в карьере? Нет слов. Шесть недель без побед до турнира. Я бы сказал, что отныне это главный титул в моей карьере и трофей, которым я больше всего горжусь. Что нужно было сделать, чтобы дойти до финала и выиграть, несмотря на недавние плохие результаты? Нужно было изменить всё. Я чувствовал себя мёртвым почти каждый день. Я не спал по ночам. Последние три или четыре дня я почти не спал», — сказал Рублёв в интервью на корте.
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- 5 мая 2024
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