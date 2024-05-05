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Андрей Рублёв назвал титул «Мастерса» в Мадриде главным в своей карьере

Андрей Рублёв назвал титул «Мастерса» в Мадриде главным в своей карьере
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв после победы на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) назвал этот титул главным в своей карьере. Напомним, в финальном матче россиянин в трёх сетах одолел канадца Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 7:5, 7:5.

«Какими словами я могу описать победу на втором «тысячнике» в карьере? Нет слов. Шесть недель без побед до турнира. Я бы сказал, что отныне это главный титул в моей карьере и трофей, которым я больше всего горжусь. Что нужно было сделать, чтобы дойти до финала и выиграть, несмотря на недавние плохие результаты? Нужно было изменить всё. Я чувствовал себя мёртвым почти каждый день. Я не спал по ночам. Последние три или четыре дня я почти не спал», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
4 		7 7
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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