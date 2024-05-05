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С 2020 года Рублёв уступает по количеству побед в матчах ATP только Медведеву

С 2020 года Рублёв уступает по количеству побед в матчах ATP только Медведеву
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С начала сезона 2020 года российский теннисист Андрей Рублёв по количеству побед в матчах ATP уступает лишь соотечественнику Даниилу Медведеву. Об этом сообщил Opta Ace в социальной сети Х (ранее Twitter).

Андрей Рублёв выиграл 221 матч, а Даниил Медведев — 223. Отмечается, что процент побед Рублёва за этот период составляет 72 (221-86).

Сегодня, 5 мая, завершился финальный матч грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором Андрей Рублёв встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Россиянин одержал победу в трёх сетах — 4:6, 7:5, 7:5 — и стал чемпионом турнира в Мадриде.

Отметим, что Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году он также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло).

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