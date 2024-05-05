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Андрей Рублёв после четырёх поражений подряд выдал победную шестиматчевую серию

Андрей Рублёв после четырёх поражений подряд выдал победную шестиматчевую серию
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Завершился финальный матч грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором встречались восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Феликс Оже-Альяссим (35-й в рейтинге ATP). Россиянин одержал победу в трёх сетах — 4:6, 7:5, 7:5 — и стал чемпионом турнира в Мадриде.

Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
4 		7 7
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

До начала турнира в Мадриде у Рублёва была серия из четырёх подряд поражений на турнирах ATP, после которой последовали шесть побед подряд.

Во время этой серии Рублёв обыграл третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Кроме него, были обыграны аргентинец Факундо Багнис, испанец Алехандро Давидович-Фокина, Таллон Грикспор из Нидерландов, американский теннисист Тейлор Фритц и канадец Феликс Оже-Альяссим.

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