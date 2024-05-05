Фото: Андрей Рублёв получил трофей «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 5 мая, состоялся финальный матч грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В эти минуты победитель соревнований, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, получил трофей за победу. Напомним, в финальном матче россиянин в трёх сетах одолел канадца Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 7:5, 7:5.
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Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Ранее в полуфинале Рублёв обыграл американца Тейлора Фритца — 6:4, 6:3.
Напомним, 26-летний Андрей Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году он также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло).
Примечательно, что незадолго до этого в одном из роликов в официальных соцсетях ATP россиянин выразил надежду, что за карьеру сможет выиграть хотя бы один титул категории «Мастерс».
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