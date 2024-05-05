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Фото: Андрей Рублёв получил трофей «Мастерса» в Мадриде

Фото: Андрей Рублёв получил трофей «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 5 мая, состоялся финальный матч грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В эти минуты победитель соревнований, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, получил трофей за победу. Напомним, в финальном матче россиянин в трёх сетах одолел канадца Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 7:5, 7:5.

Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
4 		7 7
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ранее в полуфинале Рублёв обыграл американца Тейлора Фритца — 6:4, 6:3.

Напомним, 26-летний Андрей Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году он также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло).

Примечательно, что незадолго до этого в одном из роликов в официальных соцсетях ATP россиянин выразил надежду, что за карьеру сможет выиграть хотя бы один титул категории «Мастерс».

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