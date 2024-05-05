Федерация тенниса России отреагировала на победу Андрея Рублёва в «Мастерсе» в Мадриде

Федерация тенниса России в социальных сетях опубликовала пост, посвящённый победе теннисиста Андрея Рублёва в «Мастерсе» в Мадриде.

Сегодня, 5 мая, завершился финальный матч грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), в котором Андрей Рублёв встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Россиянин одержал победу в трёх сетах — 4:6, 7:5, 7:5 — и стал чемпионом турнира в Мадриде.

«Чемпиооооооон. Андрей Рублёв — победитель «Мастерса» в Мадриде! 4:6, 7:5, 7:5! Браво», — написано в сообщении Федерации тенниса России.

Отметим, что 26-летний Андрей Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году он также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло).