Рублёв рассказал, что в Мадриде у него поднялась температура и он хотел отказаться от игры

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что во время «Мастерса» в Мадриде, в котором он сегодня, 5 мая, одержал победу, у него поднялась температура. По словам спортсмена, он был близок к тому, чтобы отказаться от дальнейших выступлений.
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— Мы слышали, что у вас поднялась температура и вы очень плохо себя чувствовали. Были ли вы на каком-то этапе турнира близки к тому, чтобы отказаться от продолжения борьбы?
— Да, был. Но надо отдать должное врачам. Они волшебники. Они делали какие-то хитрые вещи, и каким-то образом я смог играть. Никогда в жизни не видел такого, они лучшие в туре. Так что, если бы вы знали, через что мне пришлось пройти за последние девять дней, вы бы не подумали, что я смогу выиграть этот титул, — сказал Рублёв в интервью на корте.
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