Оже-Альяссим назвал Рублёва достойным победителем турнира в Мадриде

35-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение в финале грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Напомним, в титульной встрече канадец в трёх сетах проиграл россиянину Андрею Рублёву, занимающему восьмое место в рейтинге ATP, со счётом 6:4, 5:7, 5:7.

«Поздравляю тебя, Андрей. Ты был достоин победы на этом турнире. Ты отличный игрок и хороший человек. С тобой приятно проводить время вне корта. Результат заслуженный, и вы с командой хорошо постарались. В целом я хочу поздравить и свою команду. Я правда старался до самого конца. Но простите, что заставил вас думать, что я ещё в борьбе и что я даже могу победить. Также спасибо всем зрителям, что пришли. Мадрид — один из моих любимых турниров. Я приезжал сюда ещё в подростковом возрасте. Мне и тогда, и сейчас всё нравилось на этом турнире. Спасибо вам всем. Мы играем для вас», — сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.