Рублёв — единственный игрок в ATP, побеждавший в Мадриде в одиночном и парном разрядах

В воскресенье, 5 мая, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финальном матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).

Рублёв стал единственным теннисистом в ATP, выигравшим «Мастерс» в Мадриде как в одиночном, так и в парном разряде. В прошлом году Андрей Рублёв в дуэте с Кареном Хачановым стали победителями турнира в испанской столице. В финальном матче они одолели Рохана Бопанну (Индия) и Мэттью Эбдена (Австралия) со счётом 6:3, 3:6, [10:3].

Среди женщин на турнире категории WTA-1000 в Мадриде такого же успеха добилась американская теннисистка Серена Уильямс. Она дважды выиграла турнир в одиночном разряде (2012, 2013), а в 2010 году вместе с сестрой Винус победила в парном.