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Рублёв — единственный игрок в ATP, побеждавший в Мадриде в одиночном и парном разрядах

Рублёв — единственный игрок в ATP, побеждавший в Мадриде в одиночном и парном разрядах
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В воскресенье, 5 мая, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финальном матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).

Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
4 		7 7
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Рублёв стал единственным теннисистом в ATP, выигравшим «Мастерс» в Мадриде как в одиночном, так и в парном разряде. В прошлом году Андрей Рублёв в дуэте с Кареном Хачановым стали победителями турнира в испанской столице. В финальном матче они одолели Рохана Бопанну (Индия) и Мэттью Эбдена (Австралия) со счётом 6:3, 3:6, [10:3].

Среди женщин на турнире категории WTA-1000 в Мадриде такого же успеха добилась американская теннисистка Серена Уильямс. Она дважды выиграла турнир в одиночном разряде (2012, 2013), а в 2010 году вместе с сестрой Винус победила в парном.

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