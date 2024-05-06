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Видеообзор победы Рублёва над Оже-Альяссимом в финале «Мастерса» в Мадриде

Видеообзор победы Рублёва над Оже-Альяссимом в финале «Мастерса» в Мадриде
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Вчера, 5 мая, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв стал победителем грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В финальном матче российский теннисист в трёх сетах обыграл канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима, занимающего 35-е место в рейтинге ATP, со счётом 4:6, 7:5, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 49 минут.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Андрея Рублёва над Феликсом Оже-Альяссимом в финале турнира категории «Мастерс» в Мадриде.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, 26-летний Андрей Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году он также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло).

Примечательно, что незадолго до этого в одном из роликов в официальных соцсетях ATP россиянин выразил надежду, что за карьеру сможет выиграть хотя бы один титул категории «Мастерс».

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