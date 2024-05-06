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«Странная неделя». Оже-Альяссим – о большом количестве травм на турнире в Мадриде

«Странная неделя». Оже-Альяссим – о большом количестве травм на турнире в Мадриде
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о череде травм на турнире в Мадриде. Напомним, в финальном матче турнира Оже-Альяссим проиграл россиянину Андрею Рублёву.

«Это была странная неделя. У меня также были проблемы с желудком в середине турнира. В какой-то момент я не был уверен, смогу ли я играть дальше. и Меншик просто сошёл с дистанции. Это странно. Не знаю, может в Мадриде был вирус. Мне повезло, что я не играл в четвертьфинале и полуфинале, и даже в этом случае сегодня у меня были судороги. Я думаю, что это что-то физическое, такое не случалось со мной много раз в моей карьере. Думаю, мое тело устало бороться с вирусом всю неделю», — приводит слова Оже-Альяссима Punto de Break.

Напомним, по ходу турнира с матчей с Оже-Альяссимом снимались Якуб Меншик, Янник Синнер и Иржи Легечка. Также на турнире в Мадриде из-за травмы снялся российский теннисист Даниил Медведев.

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