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Андрей Рублёв высказался о том, что проводит нестабильный сезон

Андрей Рублёв высказался о том, что проводит нестабильный сезон
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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о том, что не стабильно выступает по ходу сезона. Напомним, россиянин стал победителем турнира в Мадриде, обыграв в финале канадца Феликса Оже-Альяссима.

«Я думаю, что это нормально – иметь взлёты и падения, я начал этот сезон, играя очень хорошо. Потом я стал играть немного хуже, а затем были две недели, в течение которых я не мог выиграть ни одной игры. Мы все проходим через это. Я сосредоточился на том, чтобы продолжать работать, продолжать совершенствоваться. Сезон очень длинный, и я знал, что у меня будет возможность, которой мне нужно будет воспользоваться», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Напомним, 26-летний Андрей Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс».

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