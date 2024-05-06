Касаткина — лучшая россиянка в обновлённом рейтинге WTA, Кудерметова вылетела из топ-20

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг. В десятке сильнейших рейтинга произошло несколько изменений. Чешская теннисистка Маркета Вондроушова поднялась на шестую позицию, китаянка Чжэн Циньвэнь поднялась на седьмую строчку, а гречанка Мария Саккари опустилась с шестой строчки на восьмую.
Лидером рейтинга WTA продолжает оставаться Ига Свёнтек из Польши. На второй строчке расположилась Арина Соболенко (Беларусь), тройку сильнейших замкнула американка Кори Гауфф.
Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Также в топ-20 находятся Людмила Самсонова (17-я) и Екатерина Александрова (18-я), Вероника Кудерметова опустилась с 19-й строчки на 25-ю.
Рейтинг WTA, 6 мая:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 910 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 7498.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7313.
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6673.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 4655.
6 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4090.
7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3945.
8 (6). Мария Саккари (Греция) — 3925.
9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3748.
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3493.
…
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3313.
17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2550.
18 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2450.
21 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2191.
25 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2003.
26 (25). Анна Калинская (Россия) — 1916.
40 (43). Мирра Андреева (Россия) — 1412.
43 (39). Анастасия Потапова (Россия) — 1347.
46 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1275.
62 (61). Диана Шнайдер (Россия) — 1074.
72 (65). Элина Аванесян (Россия) — 922.
98 (97). Камилла Рахимова (Россия) — 743.
100 (102). Эрика Андреева (Россия) — 737.
101 (99). Мария Тимофеева (Россия) — 735.
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