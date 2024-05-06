Рублёв рассказал, что не ставит целью сделать свой бренд спортивной одежды лучшим в мире

Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о планах по систематическому развитию спортивной одежды своего бренда.

«Мне не удастся обойти популярных мировых производителей. Планов переплюнуть признанных спортивных гигантов в этой сфере у меня нет. В планах, чтобы всё систематично работало. Было бы классно выстроить систему. А спортивных гигантов не переплюнуть — это всё-таки многолетняя история», — приводит слова Рублёва ТАСС.

В воскресенье, 5 мая, 26-летний Рублёв стал победителем турнира категории «Мастерс» в Мадриде, обыграв в финале канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5). После матча в своей речи он среди прочих поблагодарил и свою команду, которая работает над его брендом.