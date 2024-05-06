Рублёв рассказал, когда понял, что преимущество в матче с Оже-Альяссимом перешло к нему

В воскресенье, 5 мая, российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финальном матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5). Россиянин прокомментировал ход решающего матча за титул.

«Финал тяжело было начинать. Возможно, укол ещё не подействовал. Потом стало легче себя как-то бодрить, находить свою игру. После 1:4 в первом сете я раскрепостился, сказал себе, что всё равно уже играю, нужно расслабиться и показать свою лучшую игру. Первую партию мог зацепить, но чуть-чуть не хватило. В третьем сете я почувствовал, что у меня уже было преимущество, и понял, что у Оже-Альяссима что-то не так со здоровьем. Он стал играть медленнее, возможно у него были судороги или что-то ещё», — сказал Рублёв в эфире YouTube-канала «Больше!».

Напомним, 26-летний Андрей Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс».