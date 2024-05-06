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Соболенко поделилась видео, на котором роняет торт на день рождения

Соболенко поделилась видео, на котором роняет торт на день рождения
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась видео в социальных сетях, на котором роняет кусок торта на день рождения.

Вчера, 5 мая, теннисистка отметила 26-й день рождения.

Напомним, на прошедшем в Мадриде (Испания) турнире категории WTA-1000 Соболенко дошла до финала, уступив в матче за титул первой ракетке мира Иге Свёнтек (5:7, 6:4, 6:7 (7:9)). Белорусская теннисистка реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 (38%) и выполнила четыре эйса. Польская спортсменка выполнила две подачи навылет и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных (42%). Также обе спортсменки допустили по четыре двойные ошибки.

Ранее Соболенко объяснила, почему проиграла Свёнтек в финале турнира в Мадриде.

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