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Рублёв стал пятым действующим теннисистом, выигравшим разные грунтовые «Мастерсы»

Рублёв стал пятым действующим теннисистом, выигравшим разные грунтовые «Мастерсы»
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал пятым действующим игроком, выигравшим разные грунтовые «Мастерсы».

Ранее это удалось сделать лишь четырём действующим теннисистам.

  • Рафаэль Надаль завоевал титулы в Монте-Карло (11 раз), Риме (10), Мадриде (5), Гамбурге (1) (до 2008 года турнир в Гамбурге был «Мастерсом». — Прим. «Чемпионата»).
  • Новак Джокович побеждал в Риме (6 раз), Мадриде (3), Монте-Карло (2).
  • Александр Зверев завоёвывал трофей в Мадриде (2 раза) и Риме (1).
  • Энди Маррей выигрывал в Мадриде (1 раз) и Риме (1).

В 2023 году Рублёв обыграл датчанина Хольгера Руне в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Вчера, 5 мая, Андрей Рублёв одолел канадца Феликса Оже-Альяссима в финале «тысячника» в Мадриде со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

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