Рублёв стал пятым действующим теннисистом, выигравшим разные грунтовые «Мастерсы»
Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал пятым действующим игроком, выигравшим разные грунтовые «Мастерсы».
Ранее это удалось сделать лишь четырём действующим теннисистам.
- Рафаэль Надаль завоевал титулы в Монте-Карло (11 раз), Риме (10), Мадриде (5), Гамбурге (1) (до 2008 года турнир в Гамбурге был «Мастерсом». — Прим. «Чемпионата»).
- Новак Джокович побеждал в Риме (6 раз), Мадриде (3), Монте-Карло (2).
- Александр Зверев завоёвывал трофей в Мадриде (2 раза) и Риме (1).
- Энди Маррей выигрывал в Мадриде (1 раз) и Риме (1).
В 2023 году Рублёв обыграл датчанина Хольгера Руне в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Вчера, 5 мая, Андрей Рублёв одолел канадца Феликса Оже-Альяссима в финале «тысячника» в Мадриде со счётом 4:6, 7:5, 7:5.
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