Андрей Рублёв — после победы в Мадриде: я впервые горжусь собой

В воскресенье, 5 мая, российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финальном матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5). Россиянин рассказал о своих ощущениях после триумфа в испанской столице.

«Обычно я так негативно отношусь к себе, но сейчас впервые горжусь собой», — цитирует российского теннисиста Sky Sports.

Напомним, Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году он также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло). Всего на его счету 16 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

Отметим также, что 26-летний Рублёв стал единственным теннисистом в ATP, выигравшим «Мастерс» в Мадриде как в одиночном, так и в парном разряде.