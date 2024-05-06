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Андрей Рублёв — после победы в Мадриде: я впервые горжусь собой

Андрей Рублёв — после победы в Мадриде: я впервые горжусь собой
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В воскресенье, 5 мая, российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финальном матче он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5). Россиянин рассказал о своих ощущениях после триумфа в испанской столице.

Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:40 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
4 		7 7
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Обычно я так негативно отношусь к себе, но сейчас впервые горжусь собой», — цитирует российского теннисиста Sky Sports.

Напомним, Рублёв второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». В 2023 году он также стал победителем турнира на грунтовом покрытии (Монте-Карло). Всего на его счету 16 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

Отметим также, что 26-летний Рублёв стал единственным теннисистом в ATP, выигравшим «Мастерс» в Мадриде как в одиночном, так и в парном разряде.

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