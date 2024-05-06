Роддик — о Надале: он следует принципу «обещай меньше — делай больше»

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик заявил, что не верит, что испанец Рафаэль Надаль может пропустить Открытый чемпионат Франции.

«В начале турнира он сказал: «Если я буду чувствовать себя так, как чувствую себя сейчас, не знаю, сыграю ли я на «Ролан Гаррос». Я склонен в это не верить. Думаю, он мастер следования принципу «обещай меньше – делай больше».

Раньше я не очень верил в это, закатывал глаза в стиле Дэвенпорт, когда он это говорил. Потом я решил, что он просто отталкивает от позиции, что всё может пойти не так, но при этом он будет стараться, чтобы этого не случилось, и выкладываться на полную», — сказал Роддик в подкасте Served with Andy Roddick.