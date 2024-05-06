Островский рассказал, сможет ли Потапова вернуться в топ-30 после «Ролан Гаррос»

Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой (Шевченко), ответил на вопрос, сможет ли 43-я ракетка мира вернуться в топ-30 рейтинга WTA после завершения Открытого чемпионата Франции 2024 года.

«Не могу и не буду загадывать, получится ли у Анастасии вернуться в топ-30 сразу по окончанию «Ролан Гаррос». Одно знаю точно — она сделает всё от неё зависящее, чтобы пройти как можно дальше по сетке, набрать очков и показать хорошие результаты. Ну а в том, что новые личные рекорды в рейтинге у Анастасии впереди, я не сомневаюсь. Поэтому пожелаем ей удачи и, конечно, здоровья!» — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

На этой неделе Потапова выступит на соревнованиях в Риме. В стартовом матче Анастасия сыграет с Сарой Соррибес-Тормо из Испании.