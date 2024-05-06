Джессика Пегула пропустит турнир WTA-1000 в Риме и может не выйти на корты «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка пятая ракетка мира Джессика Пегула, сообщила, что может пропустить «Ролан Гаррос», поскольку возвращение к тренировкам идет медленными темпами.

«Привет, ребята. Хочу сообщить, что пропущу турнир в Риме и, возможно, «Ролан Гаррос». Чувствую себя хорошо, но мне нужно не усугубить травму и как можно скорее возобновить тренировки», — написала спортсменка в социальной сети.

30-летняя Пегула уже пропустила турнир категории WTA-1000 в Мадриде. Последний раз теннисистка вызодила на корт 13 апреля в матче Кубка Билли Джин Кинг против бельгийской спортсменки Ханне Вандевинкель (6:2, 6:0).

На турнире в Риме-2023 американка уступила в первом круге соотечественнице Тейлор Таунсенд (2:6, 6:3, 3:6), а на прошлогоднем Открытом чемпионате Франции дошла до третьего раунда, в котором уступила бельгийке Элисе Мертенс (1:6, 3:6).