Метревели: вряд ли Рублёв является претендентом на титул на «Ролан Гаррос»

Финалист Уимблдона-1973, бывшая девятая ракетка мира Александр Метревели оценил выступление соотечественника Андрея Рублёва в победном для него финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В титульном матче Рублёв обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

«Андрей традиционно начал плохо в финале Мадрида, а потом разыгрался, соперник физически не выдержал. Рублёв — молодец, выиграл второй крупный турнир в своей карьере. Рублев сейчас стал шестой ракеткой мира, турнир сложился для него хорошо.

Андрей будет одним из претендентов на хороший результат на «Ролан Гаррос», но вряд ли на победу. Сейчас много примерно равных ребят, способных здорово играть на грунте, и Рублёв среди них. Раньше выделялся Надаль, сейчас такого нет», — приводит слова Метревели Metaratings.ru.

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