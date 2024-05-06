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Андрей Рублёв опубликовал пост в честь завоевания титула в Мадриде

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал в социальных сетях пост, посвящённый завоеванию титула победителя грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Просто продолжайте идти вперёд. №16. Большое спасибо за вашу поддержку в Мадриде», — написал Рублёв в своих социальных сетях.

Напомним, в финале Мадрида Рублёв (7) со счётом 4:6, 7:5, 7:5 обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Для Андрея это второй титул на «Мастерсах» и 16-й титул ATP в карьере.

По ходу соревнований в Мадриде Рублёву помимо Оже-Альяссима удалось обыграть таких спортсменов, как Факундо Багнис (Аргентина, Q), Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 27), Таллон Грикспор (Нидерланды, 24), Карлос Алькарас (Испания, действующий чемпион, 2) и Тейлор Фритц (США, 12).

Видео: все парные титулы россиян на «Мастерсах».