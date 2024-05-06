Мария Шарапова показала, как готовится к Met Gala

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фото своей подготовки к одному из самых громких событий в мире моды – ежегодному благотворительному балу Met Gala. Событие пройдёт сегодня, 6 мая, в Нью-Йорке.

«Просыпайтесь, просыпайтесь… Сегодня утро Met Gala. Всё выглядит немного гламурно, ну кто любит туфли на шпильках в постели?» — подписала фото Шарапова.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

37-летняя Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Видео: Какие же милашки! Красавицы-теннисистки в детстве и сейчас