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«Да, брат!» Александр Зверев отреагировал на победу Андрея Рублёва в финале Мадрида

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на победу шестого номера мирового рейтинга россиянина Андрея Рублёва в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Да, брат!» — написал Зверев в своих социальных сетях, сделав репост фото Рублёва с трофеем.

Напомним, Зверев и Рублёв дружат с самого детства. У них нет языкового барьера, так как у Зверева русские корни, он свободно говорит на русском языке.

В финале Мадрида Рублёв (7) со счётом 4:6, 7:5, 7:5 обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Для Андрея это второй титул на «Мастерсах» и 16-й титул ATP в карьере.

По ходу соревнований в Мадриде Рублёву помимо Оже-Альяссима удалось обыграть таких спортсменов, как Факундо Багнис (Аргентина, Q), Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 27), Таллон Грикспор (Нидерланды, 24), Карлос Алькарас (Испания, действующий чемпион, 2) и Тейлор Фритц (США, 12).

Видео: все парные титулы россиян на «Мастерсах».