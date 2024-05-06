Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Диего Шварцман попросил у «Ролан Гаррос» уайлд-кард в соцсетях

Бывшая восьмая ракетка мира, 31-летний аргентинский теннисист Диего Шварцман прямо в социальных сетях попросил у организаторов «Ролан Гаррос» уайлд-кард в основную сетку грядущего розыгрыша.

Ранее Шварцман сообщил, что планирует завершить карьеру в феврале 2025 года, заявив, что до этого момент он хочет выступать только на любимых турнирах.

Аккаунт Открытого чемпионата Франции поддержал Диего, опубликовав пост о последнем годе аргентинца, который доходил до полуфинала данных соревнований в 2020 году.

«WС?» – ответил Шварцман на данную публикацию, добавив эмодзи «сердце» и «выпученные глаза». На данный момент «Ролан Гаррос» никак не ответил на вопрос Диего.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 6 июня. Шварцман пока не попадает в основную сетку соревнований по рейтингу.