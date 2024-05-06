Министр спорта России Матыцин поздравил Рублёва с победой на «Мастерсе» в Мадриде

Министр спорта России Олег Матыцин высоко оценил выступление Андрея Рублёва, в победном для него финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В титульном матче Рублёв обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

«Поздравляю Андрея Рублёва с волевой победой на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. На пути к этому титулу нашему теннисисту пришлось встретиться с действующим чемпионом турнира и третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Андрей по праву входит в десятку лучших теннисистов мира, демонстрируя высокий уровень профессиональной подготовки. Олимпийский чемпион Токио — 2020 достойно представляет отечественную школу тенниса на международной арене, и победа на «Мастерсе» — яркое тому подтверждение. Поздравляю Андрея Рублева, Федерацию тенниса России и её президента Шамиля Тарпищева с победой на турнире такого высокого уровня и желаю новых, в том числе олимпийских, побед!» — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.