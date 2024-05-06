Ига Свёнтек: я не думаю об Арине Соболенко на тренировках

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек ответила, что мотивирует её продолжать упорно тренироваться, находясь на вершине мирового рейтинга столь долгое время (102-я неделя).

«Я не думаю об Арине (Соболенко), когда тренируюсь, просто я знаю, что конкуренция большая, и, если я остановлюсь на какое-то время, меня могут вытеснить из топа. Мне просто нужно продолжать совершенствоваться, сохраняя при этом мотивацию», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

Ранее Свёнтек завоевала титул чемпионки грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале соревнований она со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7) обыграла вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.

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