«Карма». Бублик — о титуле Рублёва в Мадриде после дисквалификации с турнира в Дубае

17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик отреагировал на победу шестого номера мирового рейтинга россиянина Андрея Рублёва в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Карма», — такой комментарий Бублик оставил под постом Tennis TV в социальных сетях, в котором описывался сложный путь Рублёва к титулу, начиная с его дисквалификации с полуфинала турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Напомним, в начале марта Рублёв и Бублик боролись за выход в финал Дубая. При счёте 6:5 в решающем сете Андрей не сдержал эмоций и накричал на линейного судью. Супервайзер принял спорное решение дисквалифицировать россиянина.

После дисквалификации в Дубае Рублёв проиграл четыре личных матча из пяти сыгранных. Вчера же, 5 мая, Андрею удалось завоевать второй крупнейший титул в карьере.

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