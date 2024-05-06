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«Андрей, ты потрясающий!» Динара Сафина поздравила Рублёва с победой в Мадриде

Победительница Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратная финалистка ТБШ в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Динара Сафина отреагировала на победу шестого номера мирового рейтинга соотечественника Андрея Рублёва в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Андрей, ты потрясающий! Очень рада за тебя и твою команду», — написала Сафина в своих социальных сетях.

В финале Мадрида Рублёв (7) со счётом 4:6, 7:5, 7:5 обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Для Андрея это второй титул на «Мастерсах» и 16-й титул ATP в карьере.

По ходу соревнований в Мадриде Рублёву помимо Оже-Альяссима удалось обыграть таких спортсменов, как Факундо Багнис (Аргентина, Q), Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 27), Таллон Грикспор (Нидерланды, 24), Карлос Алькарас (Испания, действующий чемпион, 2) и Тейлор Фритц (США, 12).