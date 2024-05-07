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Турнир WTA-1000 в Риме, 7 мая: расписание матчей, сетка турнира

Турнир WTA-1000 в Риме, 7 мая: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 7 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи первого круга грунтового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Расписание самых заметных матчей первого круга

  • Мирра Андреева (Россия) — Паула Бадоса (Испания) — начало матча чуть позже 13:30 мск.
  • Мартина Тревизан (Италия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — начало матча чуть позже 15:00 мск.
  • Гретье Миннен (Бельгия) — Диана Шнайдер (Россия) — начало матча не раньше 15:30 мск.
  • Лорен Дэвис (США) — Анжелика Кербер (Германия) — начало матча не раньше 13:30 мск.
  • Ана Богдан (Румыния) — Лейла Фернандес (Канада) — начало матча не раньше 16:30 мск.
Сетка турнира в Риме

Действующей победительницей турнира в Риме является представительница Казахстана Елена Рыбакина. Призовой фонд соревнований составляет € 4 791 105.

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