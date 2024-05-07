Фото: Мария Шарапова посетила Met Gala — 2024 в жакете цвета теннисного мяча

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова ночью с 6 на 7 мая мск посетила одно из самых громких мероприятий в мире моды – ежегодный благотворительный бал Met Gala, проходящий в Нью-Йорке.

По традиции знаменитости должны были придерживаться особенного дресс-кода. На этот раз организаторы Met Gala назвали бал так — «Спящие красавицы: пробуждение моды» (Sleeping Beauties: Reawakening Fashion).

Фото: Jamie McCarthy

Российская теннисистка нарядилась в жёлтое многоуровневое платье с с длинным шлейфом и открытыми плечами в сочетании с широким неоново-зелёным жакетом цвета теннисного мяча. Спортсменка сопроводила образ цветами в волосах и дымчатыми тенями.

37-летняя Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.