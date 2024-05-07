Серена Уильямс посетила Met Gala — 2024

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс вчера, 6 мая, посетила одно из самых громких мероприятий в мире моды – ежегодный благотворительный бал Met Gala, проходящий в Нью-Йорке.

По традиции знаменитости должны были придерживаться особенного дресс-кода. На этот раз организаторы Met Gala назвали бал так — «Спящие красавицы: пробуждение моды» (Sleeping Beauties: Reawakening Fashion).

Фото: Dimitros Kambouris/Getty Images

В этом году Серена Уильямс сотрудничала с Balenciaga в создании платья, вдохновлённого look 52 из 51-й коллекции дома от-кутюр, которое было представлено в 2022 году и перекликалось с образами из архивов Balenciaga. Сообщается, что ателье потратило 150 часов на создание выкройки и изготовление изделия из 25 метров ламинированной золотой фольгой тафты итальянского производства.