Цонга: перед жеребьёвкой «Ролан Гаррос» мы все молились, чтобы нам не достался Надаль

Бывшая пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга, завершивший карьеру на «Ролан Гаррос» — 2022, рассказал, что он и другие игроки не хотели встречаться с Рафаэлем Надалем на Открытом чемпионате Франции.

«Все хотят его увидеть. Я тоже хочу. Но вот долгое время я не хотел его видеть. Сейчас мы хотим, чтобы он вышел на корт в лучшей форме и сражался так, как он всегда это делал.

То, что он сделал на «Ролан-Гаррос», 14 побед… Я даже не хочу об этом говорить. Честно говоря, для меня самым большим вызовом в теннисе было встретиться с Надалем на грунте.

У меня есть забавная история на эту тему. Перед жеребьёвкой мы все молились, чтобы он нам не достался. Мы говорили себе: «Представляешь, ты выходишь на центральный корт и спустя два сета всё ещё не выиграл ни одного гейма», — приводит слова Цонги портал Tennis365.

Отметим, что Надаль и Цонга провели 14 очных матчей, из которых четыре выиграл француз.