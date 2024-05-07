Мирра Андреева — Паула Бадоса: текстовая трансляция первого круга WTA-1000 в Риме

Сегодня, 7 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч первого круга, в котором за победу поборется 40-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева. Соперницей россиянки будет бывшая вторая ракетка мира, ныне занимающая 126-е место в рейтинге WTA, испанка Паула Бадоса. Встреча спортсменок начнётся не ранее 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Мирры Андреевой и Паулы Бадосы за выход во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
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Раньше девушки никогда не встречались друг с другом на корте. Отметим, что в Риме Мирра Андреева выступит впервые — год назад после 1/8 финала Мадрида она отправилась в Париж, где сначала выступила на турнире категории WTA-125, а затем на «Ролан Гаррос», который тогда была вынуждена начинать с квалификации. Бадоса же в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала Рима, где в трёх сетах уступила Елене Остапенко.
Отметим, что победительницей турнира в 2023 году стала Елена Рыбакина из Казахстана.
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