Рыбакина стала игроком с наибольшим количеством побед на турнирах WTA-1000 в 2024 году

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина является игроком с наибольшим количеством побед на турнирах категории WTA-1000 в 2024 году — 570 побед.

Отметим, что никто из иных теннисисток не добрался даже до 500 побед на турнирах данной категории:

Арина Соболенко — 443 победы;

Ига Свёнтек — 437 побед;

Даниэль Коллинз — 423 победы;

Виктория Азаренко — 335 побед.

Теперь на счету Рыбакиной более 500 побед на турнирах категории WTA-1000 в каждом из последних трёх сезонов (2022 год — 505 побед, 2023 год — 853 победы).

Напомним, через несколько дней Елена Рыбакина начнёт своё выступление на грунтовом «тысячнике» в Риме (Италия). Она является действующей чемпионкой турнира.