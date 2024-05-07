Анастасия Павлюченкова получила аккредитации турнира WTA-1000 в Риме для своих собак

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос» российская теннисистка Анастасия Павлюченкова получила аккредитации грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) для двух своих собак. Она выложила фотографии, подтверждающие эту информацию, в своих социальных сетях.

Фото: Личный архив Павлюченковой

Фото: Личный архив Павлюченковой

Отметим, что на аккредитациях указали имена собак — Спагетти и Вонгола Павлюченковы, а также заявили их как гостей/семью российской теннисистки.

Напомним, ранее в одном из влогов другой российской спортсменки 11-й ракетки мира Дарьи Касаткиной Павлюченкова пожаловалась, что на турнир в Мадриде аналогичной категории ей запретили брать с собой собак. Однако теперь по аккредитации Рима собакам можно заходить не только на территорию проведения соревнований, но и даже на центральный корт.

Грунтовый «тысячник» в Риме продлится с 7 по 19 мая. Действующей чемпионкой турнира является четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.